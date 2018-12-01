Манафорту можуть винести нові звинувачення

Зазначається, що про можливість нових звинувачень прокурори повідомили федеральному судді у п'ятницю.

Спецпрокурор Роберт Мюллер розглядає можливість винесення нових звинувачень проти екс-глави передвиборної кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

Про це повідомляє MSN, передає "Голос Америки". Зазначається, що про можливість нових звинувачень прокурори повідомили федеральному судді у п'ятницю.

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Юрист команди звинувачення, Ендрю Вейсман, заявив, що прокурори розглядають можливість проведення повторного судового слухання за тими звинуваченнями, за якими журі присяжних не винесли спільного рішення протягом попередніх слухань.

"Суддя Емі Джексон вказала уряду розкрити більше деталей за обвинуваченням у дачі неправдивих свідчень проти Манафорта", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, суддя призначила 5 березня попередньою датою визначення покарання в справі Манафорта, яке розглядається в суді Вашингтона, повідомляє CNN.

"Навіть після того, як Манафорт погодився співпрацювати зі слідством, він продовжував брехати", - заявили прокурори команди Мюллера.

Підкреслюється, що 7 грудня прокурори повинні надати детальне пояснення своїх звинувачень в дачі помилкових свідчень.

"Юристи Манафорта матимуть час до січня, щоб відповісти. Судові слухання з цього питання, ймовірно, відбудуться в кінці січня", - пише "Голос Америки".

Манафорт заперечує звинувачення в дачі помилкових свідчень.