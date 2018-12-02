Іран заявив про намір продовжувати свої ракетні випробування

Високопоставлений іранський військовий заявив, що Тегеран і надалі буде проводити ракетні випробування - задля нарощення оборонної міці.

Іран продовжуватиме ракетні випробування для "нарощування оборонних та стримувальних можливостей".

Про це заявив високопоставлений іранський військовий Аболфазл Шекарчі в неділю, 2 грудня, місцевій інформагенції Tasnim, повідомляє DW.

"Ракетні випробування проводяться для оборони і стримування країни, і ми будемо продовжувати їх", - заявив іранський генерал після того, як США звинуватили Тегеран у випробуванні балістичних ракет. При цьому військовий ні підтвердив, ні спростував, що Іран провів нове випробування.

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Напередодні, 1 грудня, держсекретар США Майк Помпео заявив, що Іран провів випробування балістичної ракети середньої дальності, яка здатна нести кілька боєголовок. "Це випробування порушує резолюцію Ради Безпеки ООН 2231", - написав Помпео у своєму Twitter. Він засудив це ракетне випробування і закликав Тегеран припинити подібну діяльність.

Раніше Тегеран неодноразово заявляв про наміри продовжувати роботу над своєю ракетною програмою. Сполучені Штати вважають, що Тегеран може розробляти ракети, які здатні нести ядерні боєголовки, однак Іран це заперечує.

Як повідомлялося, 5 листопада набули чинності нові санкції США щодо Ірану. Обмежувальні заходи спрямовані передовсім на банківський сектор, нафтову промисловість і транспортну галузь.