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У Польщі випустили газету з плакатом Путіна в стилі логотипу отрути "Циклон Б" (фото)

14:41, 06 грудня 2018
Світ
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Польська газета випустила плакат з Путіним в стилі знака "Циклону Б" / twitter.com/GPtygodnik

Польське видання Gazeta Polska у свій новий випуск додала плакат, на якому зображено портрет російського президента Володимира Путіна, оформлений в стилі знака яким позначали отруту "Циклон Б", використовувану нацистами в концтаборах.

На плакаті напис "Achtung Russia!", в якій подвійне "S" замінено на знак нацистських воєнізованих формувань "СС".

Випуск газети надійшов у продаж 5 грудня.

Як повідомляв УНІАН, таке саме зображення з'явилося близько тижня тому в ефірі державного польського телеканалу TVP Info.

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Теги: #Польща#Володимир Путін