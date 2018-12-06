У Польщі випустили газету з плакатом Путіна в стилі логотипу отрути "Циклон Б" (фото)
14:41, 06 грудня 2018Світ
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На плакаті напис "Achtung Russia!", в якій подвійне "S" замінено на знак нацистських воєнізованих формувань "СС".
Польська газета випустила плакат з Путіним в стилі знака "Циклону Б" / twitter.com/GPtygodnik
Польське видання Gazeta Polska у свій новий випуск додала плакат, на якому зображено портрет російського президента Володимира Путіна, оформлений в стилі знака яким позначали отруту "Циклон Б", використовувану нацистами в концтаборах.
На плакаті напис "Achtung Russia!", в якій подвійне "S" замінено на знак нацистських воєнізованих формувань "СС".
Випуск газети надійшов у продаж 5 грудня.
U nas w redakcji już діяльності wisi. Plakat #AchtungRussia@WojciechKorkuc już jutro wraz #GazetaPolska. https://t.co/ZvUGL4Jq7k Tygodnik Niepodległego Polaka pic.twitter.com/CQ7CYJWmob— Gazeta Polska (@GPtygodnik) December 4, 2018
Як повідомляв УНІАН, таке саме зображення з'явилося близько тижня тому в ефірі державного польського телеканалу TVP Info.
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