У Польщі випустили газету з плакатом Путіна в стилі логотипу отрути "Циклон Б" (фото)

На плакаті напис "Achtung Russia!", в якій подвійне "S" замінено на знак нацистських воєнізованих формувань "СС".

Польське видання Gazeta Polska у свій новий випуск додала плакат, на якому зображено портрет російського президента Володимира Путіна, оформлений в стилі знака яким позначали отруту "Циклон Б", використовувану нацистами в концтаборах. На плакаті напис "Achtung Russia!", в якій подвійне "S" замінено на знак нацистських воєнізованих формувань "СС". Випуск газети надійшов у продаж 5 грудня. U nas w redakcji już діяльності wisi. Plakat #AchtungRussia@WojciechKorkuc już jutro wraz #GazetaPolska. https://t.co/ZvUGL4Jq7k Tygodnik Niepodległego Polaka pic.twitter.com/CQ7CYJWmob — Gazeta Polska (@GPtygodnik) December 4, 2018 Як повідомляв УНІАН, таке саме зображення з'явилося близько тижня тому в ефірі державного польського телеканалу TVP Info.

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