У Росії син чиновниці Ради федерації наклав на себе руки через іспит з російської

До Дениса повинна була прийти вчителька перед підсумковим твором для допуску до ЄДЕ, але підліток вистрибнув з восьмого поверху.

У Росії син високопоставленого чиновника з Ради федерації покінчив з собою через те, що сильно хвилювався перед здачею Єдиного державного іспиту з російської мови.

Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі Mash.

Відзначається, що матір'ю Дениса, який звів рахунки з життям, є Ірина Раздобарова - головний радник апарату Комітету Ради Федерації з конституційного законодавства. Більш того, його дідусь був керівником апарату Комітету Ради федерації у справах СНД.

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Через проблеми зі здоров'ям хлопець не ходив до школи та навчався вдома. 5 грудня до Дениса повинна була прийти вчителька російської, щоб вони написали підсумковий твір для допуску до ЄДЕ.

«Хлопець хвилювався. Так сильно, що вибіг з квартири, піднявся на восьмий поверх, вийшов на загальний балкон і стрибнув з нього вниз», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня учень прийшов з ножем в одну зі шкіл в районі Жулебіно на південному сході Москви і погрожував покінчити з собою.