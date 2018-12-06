У Москві старшокласник прийшов до школи з ножем, він погрожує накласти на себе руки

Учень сидить в евакуйованій школі вже понад дві години. Кілька хвилин тому з ним почала переговори поліція.

Учень прийшов з ножем в одну зі шкіл в районі Жулебіно на південному сході Москви і погрожує накласти на себе руки.

Спочатку погрожував вчителям, зараз погрожує вбити себе. Це 16-річний Данило Горбатенко зі школи №1359, пише у своєму Telegram-каналі Mash.

Зазначається, що вчителі та діти евакуйовані. Відомо, що учень прийшов до школи о 8:15. Охорона й черговий адміністратор одразу помітили недобре - у хлопчика з-під одягу стирчав довгий ніж. Йому дали пройти в роздягальню, зачинили двері й ізолювали від решти дітей. На місці - ФСБ та дитячий психолог.

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"Поки незрозуміло як, але хлопцеві вдалося вийти звідти. Зараз він знаходиться в одному з шкільних приміщень зі скляними дверима. Увійти до нього ніхто не може", - пишуть у Mash.

Однокласники розповіли, що Даня Горбатенко - типовий вовк-одинак, він відлюдний, замкнений.

У школу вже приїхала його мама. Вона спробувала увійти в кабінет до сина, але її, як і всіх інших - він не пустив. Став в агресивну позу й погрожував накласти на себе руки.

"Даня Горбатенко сидить в евакуйованій школі вже більше двох годин. Кілька хвилин тому з ним почала переговори поліція", - додали в Mash.

"В одному з корпусів школи, де перебуває підліток з ножем, тривають уроки. Учні з 5 по 11 класи навчаються за розкладом, там евакуювали лише початкову школу. Коридор до корпусу, де зачинився Даня - перекрито", - додали журналісти.

"Все закінчилося й підлітка передали поліції. Причини події поки не зрозумілі", - пише Telegram-канал "Лентач".

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух у навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. За останніми даними, в результаті події загинула 21 людина, близько 50 були госпіталізовані.