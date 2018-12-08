У Росії померла правозахисниця Людмила Алексєєва

Правозахисною діяльністю Алексєєва зайнялася в 1966 році.

Найстаріша російська правозахисниця Людмила Алексєєва померла в Москві у віці 91 року.

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Про це повідомили в Раді при президентові з розвитку громадянського суспільства і прав людини (РПЛ) РФ. Алексєєва була головою Московської Гельсінської групи - найстаріша з діючих в Росії правозахисних організацій.

«Останнім часом їй було вже важко справлятися з хворобою, але дух її, як завжди, був набагато міцнішим за тіло і набагато сильнішим за будь-які хвороби. <...> Вона залишалася правозахисником до останнього моменту, вона дійсно поклала своє життя за други своя»,- сказав глава РПЛ РФ Михайло Федотов.

Людмила Алексєєва померла в московській міській клінічній лікарні №15. Про дату і час прощання з нею поки не повідомляється.

Правозахисною діяльністю Алексєєва зайнялася в 1966 році, беручи участь у акції протесту проти арешту і засудження в СРСР письменників Андрія Синявського та Юлія Даніеля, які публікували свої книжки за кордоном в обхід цензури. У лютому 1977 року Алексєєва змушена була емігрувати з СРСР і оселилася в США. Повернулася в Росію 1993 року, в травні 1996 року була обрана головою Московської Гельсінкської групи. Серед іншого була лауреатом премії імені Андрія Сахарова в 2009 році.