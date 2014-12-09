Макаревич і Шлосберг отримали правозахисну премію Гельсінської групи

Про це повідомляється на офіційному сайті найстарішої правозахисної організації Росії.

Так, за мужність у захисті прав людини, премії МГГ удостоєний Лев Шлосберг, громадський діяч, депутат Псковських обласних зборів депутатів, чия газета "Псковська губернія" першою опублікувала дані про загиблих псковських десантників.

Премія Московської Гельсінської групи за захист прав людини засобами культури і мистецтва буде вручена музикантові Андрію Макаревичу.

Читайте такожМакаревич відсудив півмільйона рублів за статтю про концерт для українських військових, якого не булоТакож Московська Гельсінкська група відзначила своєю премією Світлану Олексіївну Ганнушкіну, голови Комітету «Громадянське сприяння», за історичний внесок у захист прав людини та правозахисний рух, журналіста Айдера Муждабаєва за журналістську діяльність по просуванню цінностей прав людини, Віктора Олександровича Шмирова, директора музею політичних репресій «Перм-36», за внесок у правозахисну освіту, юриста правозахисної асоціації «Агора» Раміля Ахметгалієва, керівника Тамбовського правозахисного центру Лідію Ефремовну Рибіну, Леоніда Петрашиса, голову громадської спостережної комісії Ростовської області, Сергія Шимоволоса, керівника Нижегородського правозахисного союзу, журналістку Нателлу Болтянську.

Церемонія нагородження лауреатів Премії Московської Гельсінської групи захисту прав людини за 2014 рік відбудеться в Москві 9 грудня.

Премія Московської Гельсінської групи вручається з 2009 року. Серед володарів премії минулих років - музикант Юрій Шевчук, адвокати Ганна Ставицька і Юрій Шмідт, письменник Віктор Шендерович, актриса Лія Ахеджакова, художній керівник ТЕАТРА.DOC Михайло Угаров, журналісти Олена Мілашина, Зоя Свєтова, Леонід Нікітінський, Христина Горелік, правозахисниця Наталія Естемірова, вбита в 2009 році.