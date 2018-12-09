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У Лондоні тисячі людей вийшли на мітинг за Brexit (фото)

21:03, 09 грудня 2018
Світ
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Ілюстрація REUTERS

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Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Sunday Express.

Акцію організувала британська євроскептична Партія незалежності (UKIP) і деякі інші організації. Учасники демонстрації закликали уряд не допустити відмови від виходу з ЄС, а також вимагали покращення самої угоди про Brexit.

Як відомо, 11 грудня в парламенті відбудеться голосування щодо майбутньої угоди Британії з ЄС.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що у британських парламентаріїв є вибір: проголосувати за її угоду про вихід з ЄС, вийти зі спільноти без угоди або відмовитися від Brexit взагалі.

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Теги: #Brexit#протести в Лондоні