У Лондоні тисячі людей вийшли на мітинг за Brexit (фото)

Як відомо, 11 грудня в парламенті відбудеться голосування щодо майбутньої угоди Британії з ЄС.

Тисячі людей з банерами та прапорами 9 грудня вийшли на мітинг у Лондоні в підтримку виходу Великобританії з Європейського Союзу.

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Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Sunday Express.

Акцію організувала британська євроскептична Партія незалежності (UKIP) і деякі інші організації. Учасники демонстрації закликали уряд не допустити відмови від виходу з ЄС, а також вимагали покращення самої угоди про Brexit.

Як відомо, 11 грудня в парламенті відбудеться голосування щодо майбутньої угоди Британії з ЄС.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що у британських парламентаріїв є вибір: проголосувати за її угоду про вихід з ЄС, вийти зі спільноти без угоди або відмовитися від Brexit взагалі.