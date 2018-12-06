Мей висунула ультиматум британським парламентарям щодо Brexit

Мей заявила, що деякі парламентарі намагаються провалити Brexit.

Прем'єр міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що у британських парламентарів є вибір: проголосувати за її угоду про вихід з ЄС, вийти зі спільноти без угоди або відмовитися від Brexit взагалі.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

Мей заявила, що деякі парламентарі намагаються провалити Brexit і наголосила, що на її думку, другий референдум з цього питанням був би неправильним кроком.

"Є три варіанти: вийти з ЄС з угодою, інші два: вийти без угоди, або відмовитися від Brexit взагалі" - сказала вона.

Читайте такожМей закликала не шукати ідеальний варіант Brexit

В той же час Мей ухилилась від прямої відповіді на запитання, чи є в неї план "В" на випадок провалу угоди в парламенті.

Голосування щодо угоди про Brexit у парламенті Британії відбудеться 11 грудня.

Нагадаємо, генеральний адвокат Суду ЄС заявив, що Велика Британія може скасувати Brexit в односторонньому порядку, відкликавши застосування статті 50 Договору про ЄС. Зазвичай суд виконує рекомендації генерального адвоката при ухваленні більшості своїх рішень.

Остаточне рішення про можливість відмови від Brexit Суд ЄС винесе 10 грудня.