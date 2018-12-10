США продають в шість разів більше зброї, ніж Росія

При цьому, американський оборонний бюджет більший, ніж разом у шести країн в рейтингу після неї.

США продовжують домінувати в міжнародній торгівлі зброєю, випереджаючи свого найближчого конкурента Росію на 184,9 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Newsweek з посиланням на щорічний звіт Міжнародного інституту дослідження миру (SIPRI). Дані в документі стосуються 2017 року. Згідно з ними, виробники озброєнь в Росії за це рік продали продукції на 37,7 мільярдів доларів. У цей час, їхні американські конкуренти продали зброї на 222,6 мільярдів. Таким чином, успіхи оборонної промисловості США в шість раз більші, ніж у Росії.

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Однак, експерти підмітили, що минулого року російський продаж зброї зріс на 8,5%, у той час як американський – лише на 2%. Велика Британія, яка колись займала друге місце у світі, тепер поступилася Росії у глобальному рейтингу. Загалом, на російську оборонну промисловість припадає 9,5% від загального виробництва 100 експортерів зброї у світі. США ж покривають 57% глобального ринку.