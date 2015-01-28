Голова російської Думи доручив опрацювати засудження "анексії" Німеччиною НДР

Про це пише ТАСС.

З такою ініціативою виступив при обговоренні порядку роботи палати депутат від КПРФ Микола Іванов.

"Шановний Сергій Євгенович, ми всі співпереживали вам, коли 26 січня на прес-конференції в Парламентській асамблеї Ради Європи ви відбивали напади голови Анн Брассер, яка звинувачувала Росію в "анексії Криму", - звернувся він до спікера.

"Пропоную як крок у відповідь дати доручення комітету з міжнародних справ підготувати заяву, що засуджує анексію Німецької демократичної республіки Федеративною республікою Німеччина в 1989 році. Тим більше що, на відміну від Криму, в НДР загальнонародний референдум проведений не був", - нагадав він.

Читайте такожСпікер держдуми РФ звинуватив Україну в анексії Криму, але забув про грудневому референдумі 1991 рокуРеагуючи на цю пропозицію, Наришкін попросив профільний комітет Держдуми з міжнародних справ "його розглянути і окремо доповісти".

Раніше голова Держдуми, на спільному підході до преси з Брассер, пояснив, чому є незаконним квітневе рішення ПАРЄ про санкції проти делегації РФ.

"Посилання квітневого рішення ПАРЄ на кримські події неповноважна, тому що возз'єднання Криму з Росією було здійснено на підставі результатів самої демократичної процедури - референдуму, коли 97% жителів Криму висловилися за возз'єднання зі своєю Батьківщиною - Росією", - нагадав політик.

На його думку, якщо йти за логікою тих, хто називає цю історичну подію "анексією", то тоді з такою ж легкістю "авторам цієї логіки можна говорити про те, що ФРН анексувала Східну Німеччину". "Але Росія категорично проти такої логіки як у випадку з НДР, так і у випадку з Республікою Крим. Ми завжди проти "подвійних стандартів", - резюмував спікер.