І навіщо так скакати?: Business Insider здивувало відео спецпризначенців Росії

Російський телеканал RT опублікував відео, на якому бійці загону спеціального призначення навіщось «вибивають ногами вітрове скло автомобілів».

Російська пропаганда підписала відео досить пафосно: «Звичайне тренування російського спецназу». Воно починається з того, що бійці їдуть на бронетранспортері, а потім швидко зістрибують з нього. В наступному кадрі один боєць з позиції лежачи підстрибує на ноги і в сповільненій зйомці б’є іншого ногою в груди, пише Business Insider.

А в наступному плані спецпризначенні штурмують автомобіль. І тут один з них перестрибує капот, вибиває ногами вітрове скло і лише потім здійснює постріли у напрямку водійського місця.

«Після цього на екрані ще більше акробатичних маневрів, але раптом знову один зі спецпризначенців стрибає через капот машини, вибиває ногами вітрове скло і стріляє з пістолета. Лишається не зрозумілим, яку це тактичну перевагу дають такі вибивання вітрового скла», - дивується американське видання.

