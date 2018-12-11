І навіщо так скакати?: Business Insider здивувало відео спецпризначенців Росії

Російська пропаганда похвалилася відео з тренування російських військових, акробатичні трюки яких здаються не зовсім виправданими.

Російський телеканал RT опублікував відео, на якому бійці загону спеціального призначення навіщось «вибивають ногами вітрове скло автомобілів».

Російська пропаганда підписала відео досить пафосно: «Звичайне тренування російського спецназу». Воно починається з того, що бійці їдуть на бронетранспортері, а потім швидко зістрибують з нього. В наступному кадрі один боєць з позиції лежачи підстрибує на ноги і в сповільненій зйомці б’є іншого ногою в груди, пише Business Insider.

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А в наступному плані спецпризначенні штурмують автомобіль. І тут один з них перестрибує капот, вибиває ногами вітрове скло і лише потім здійснює постріли у напрямку водійського місця.

«Після цього на екрані ще більше акробатичних маневрів, але раптом знову один зі спецпризначенців стрибає через капот машини, вибиває ногами вітрове скло і стріляє з пістолета. Лишається не зрозумілим, яку це тактичну перевагу дають такі вибивання вітрового скла», - дивується американське видання.