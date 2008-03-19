У Львові відкриють Почесне консульство Бельгії

У Львові відкриють Почесне консульство Королівства Бельгія.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, про це йшлося на зустрічі тимчасово виконуючого обов’язки голови Львівської ОДА Миколи КМІТЯ із Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Бельгія в Україні Марком ВІНКОМ.

Посол зазначив, що незабаром у Львові заплановано відкриття Почесного консульства королівства.

У свою чергу, М.КМІТЬ наголосив на важливості відкриття у Львові цієї установи.

“Це сприятиме налагодженню економічних та інформаційних потоків між Львівською областю та Бельгією”, - зауважив М.КМІТЬ.

Крім того, під час зустрічі Посол повідомив, що Бельгія планує розпочати співпрацю із Львівською областю у сфері підготовки до проведення у обласному центрі матчів фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

М.ВІНК також повідомив, що 25 квітня у Брюсселі відбудеться семінар для міст-учасників Євро-2012 і запросив на захід представників обласної влади Львівщини.