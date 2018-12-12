Чоловік, який влаштував стрілянину у Страсбурзі, був засуджений 27 разів

Підозрюваний раніше був відомий поліції головним чином у зв’язку з "крадіжками і насильством".

29-річний уродженець Страсбурга, якого підозрюють у влаштуванні стрілянини поряд з різдвяним ярмарком, раніше був засуджений 27 разів.

Про це заявив прокурор Парижа Ремі Хейц, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За його словами, підозрюваний Шариф Ш. раніше був відомий поліції головним чином у зв’язку з "крадіжками і насильством".

"Його кримінальне досьє налічує 27 вироків за правопорушення у Франції, Німеччині та Швейцарії" - сказав він.

Чоловік відбував покарання у в’язниці декілька разів, там піддався радикалізації.

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Прокурор також повідомив, що підозрюваний був відомий спецслужбам у зв'язку з його радикальними настроями і входив в список осіб, що представляють загрозу держбезпеці Франції.

Як повідомляв УНІАН, у центрі французького міста Страсбурга у вівторок ввечері, 11 грудня, сталася стрілянина. За офіційними даними, в результаті нападу 3 людини загинули, 11 отримали поранення. Район, де стався інцидент, знаходиться неподалік від однієї з центральних площ міста, де розташований новорічний ярмарок. Це місце популярне серед туристів.

Різдвяний ярмарок у Страсбурзі є одним із найстаріших і найбільших в Європі. Страсбург - місто на сході Франції, має статус «парламентської столиці Європи». Зараз у Страсбурзі розташовані такі структури, як Європейський парламент і Рада Європи, частиною структури якого є Європейський суд з прав людини.