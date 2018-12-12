Стрілянина на різдвяному ярмарку у Страсбурзі: нападник кричав "Аллах Акбар"

За словами прокурора, слідство почали за статтями "вбивство і спроба вбивства з терористичною метою від імені терористичної організації".

Французька прокуратура підтвердила терористичне підґрунтя нападу у Стасбурзі, заявивши, що нападник вигукнув "Аллах Акбар!".

Про це заявив генеральний прокурор Парижі Ремі Хейц, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

За його словами, на ісламістське підґрунтя нападу вказує характер "цілі атаки, спосіб здійснення і особа виконавця".

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Він також повідомив про свідчення очевидців, за словами яких, під час нападу зловмисник кричав "Аллах Акбар".

За словами прокурора, слідство почали за статтями "вбивство і спроба вбивства з терористичною метою від імені терористичної організації".

"Розслідування тільки почалося" - наголосив Хейц.

Він також підтвердив затримання чотирьох підозрюваних, у зв’язку з нападом.

Як повідомляв УНІАН, у центрі французького міста Страсбурга у вівторок ввечері, 11 грудня, сталася стрілянина. За офіційними даними, в результаті нападу 3 людини загинули, 11 отримали поранення. Район, де стався інцидент, знаходиться неподалік від однієї з центральних площ міста, де розташований новорічний ярмарок. Це місце популярне серед туристів.