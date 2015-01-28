МЗС РФ про порівняння Курил з Україною: Японії треба "добре вивчати історію"

Як повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі, заступник голови російського МЗС Ігор Моргулов відреагував на слова міністра закордонних справ Японії Фуміо Кісіди, який назвав події в Україні ”зміною статус-кво за допомогою сили”.

”Проблема північних територій - це теж зміна ситуації за допомогою сили”, - сказав Кісіда на лекції у Брюсселі 20 січня.

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Токіо не бажає визнавати очевидні історичні факти, заявив Моргулов, і запропонував замість ”мегафонної дипломатії” вести діалог щодо Курил.

”Північні території”, як їх називає Японія (острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомая), відійшли до СРСР в результаті Другої світової війни.

Японія висуває повернення островів як основну умову підписання мирного договору з РФ, як і раніше - з Радянським Союзом.