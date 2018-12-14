Лукашенко розповів про натяки, що надходять в Білорусь з Москви: «отримайте нафту і вступайте до складу Росії»

За словами білоруського лідера, ідея інкорпорації надходить з Москви під виглядом "глибокої інтеграції".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив думку, що під приводом "глибокої інтеграції" Москва хоче інкорпорувати Білорусь до складу Росії.

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"Я розумію ці натяки: отримайте нафту, але давайте руйнуйте країну і вступайте до складу Росії", - цитує слова Лукашенка на прес-конференції Interfax.by.

"Я завжди задаю питання: такі речі в ім'я чого робляться? Ви подумали про наслідки? Як на це подивляться в нашій і вашій країні, і світова спільнота? Не миттям, так катанням інкорпорують країну до складу іншої країни", - продовжив Лукашенко.

За словами білоруського лідера, ідея інкорпорації надходить з Москви під виглядом "глибокої інтеграції".

"Нам кажуть - маневр (компенсація за податковий маневр – ред.) буде, коли буде, як деякі кажуть, більш глибока інтеграція. А деякі прямо кажуть - ми готові, щоб ви шістьма областями увійшли до складу Російської Федерації", - розповів президент РБ.

Напередодні в Бресті прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв на засіданні союзного Радміну Білорусі та Росії заявив, що РФ готова й надалі поглиблювати інтеграцію з Білоруссю аж до створення спільного емісійного центру та суду.

За словами Медведєва, є два варіанти інтеграції РФ і Білорусі. Один з них – консервативний, без підвищення рівня інтеграції до тих меж, які встановлені в Договорі від 8 грудня 1999 року. Другий варіант розвитку інтеграції з Білоруссю заснований на підвищенні її рівня до меж, встановлених в Договорі – «з одночасним підвищенням взаємозалежності економік, можливості надання допомоги та підтримки в ході союзного будівництва, вирішення найрізноманітніших питань інтеграції".

Лукашенко також заявив, що Білорусь підтримує інтеграційний проект з РФ, проте спроби тиснути на Мінськ – шантажувати або «нахиляти» його, будуть марними.