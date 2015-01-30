У Британії оголошено майже найвищий рівень загрози через сильні морози та снігопади

В результаті по всій країні закритими залишаються близько 200 шкіл, а транспортна ситуація в кінці робочого тижня значно ускладнилася, передає ТАСС.

У найбільш важких умовах виявилися автомобілісти у високогірних районах Шотландії, де в умовах низьких температур очікувані тут в цей час року дощі обернулися снігопадами. В окремих областях на півночі регіону за минулу добу випало більше 15 см опадів, що фактично паралізувало автомобільний рух. У зв'язку з цим поліція Шотландії навіть поширила відповідне звернення до водіїв, яким рекомендовано виявляти особливу уважність" за кермом.

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Крім цього, деякі машини просто не можуть завестися на холоді, і тоді їх доводиться евакуювати. Так, в одному лише Шеффілді на півночі Англії в такому становищі опинилися понад 30 автомобілістів, аналогічна ситуація спостерігається і в багатьох інших регіонах.

Негода також вплинула і на залізничне сполучення. Через низькі температури та замети на шляхах було скасовано багато популярних електропоїздів з Ліверпуля, виникають проблеми і з поромним сполученням.

За даними синоптиків, у найближчі дні вони очікують практично повного припинення снігопадів на більшій частині території королівства. Тим не менш, вже наступного тижня опади зміняться рекордно низькими температурами, що стане черговим випробуванням для звиклих до м'яких і безсніжних зим британців.