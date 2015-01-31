Новим президентом Італії обрано 73-річного суддю Серджіо Маттареллу

73-річний суддя Конституційного суду Серджіо Маттарелла став 12-м президентом Італійської республіки.

Його було обрано на 7-річний термін у ході голосування на спільному засіданні обох палат італійського парламенту за участю представників 20 областей, передає ТАСС.

Маттарелла, уродженець Палермо, почав активну політичну кар'єру в 1980-х роках у лавах партії християнських демократів.

Двічі обирався до парламенту Італії, був міністром освіти.

У 2011 році Маттарелла був обраний суддею Конституційного суду.