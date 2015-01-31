Новим президентом Італії обрано 73-річного суддю Серджіо Маттареллу
15:13, 31 січня 2015Світ
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Його було обрано на 7-річний термін у ході голосування на спільному засіданні обох палат італійського парламенту за участю представників 20 областей
REUTERS
73-річний суддя Конституційного суду Серджіо Маттарелла став 12-м президентом Італійської республіки.
Його було обрано на 7-річний термін у ході голосування на спільному засіданні обох палат італійського парламенту за участю представників 20 областей, передає ТАСС.
Маттарелла, уродженець Палермо, почав активну політичну кар'єру в 1980-х роках у лавах партії християнських демократів.
Двічі обирався до парламенту Італії, був міністром освіти.
У 2011 році Маттарелла був обраний суддею Конституційного суду.
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