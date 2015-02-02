У Японії снігові замети заблокували поїзд, пасажири всю ніч провели у вагонах

Про це повідомляє ТАСС.

На стику північних префектур Аоморі і Акіта шлях перед ним виявився завалений двометровими щільними кучугурами.

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В результаті 130 пасажирів експреса провели ніч у вагонах. Опалення там не відключалося, в ресторані поїзда виявилося достатньо продовольства і гарячих напоїв.

У понеділок шлях перед експресом вже практично розчищено. В останні дні на півночі Японії тривають сильні снігопади, в неділю там випало до 30 см опадів.