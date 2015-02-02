У Японії снігові замети заблокували поїзд, пасажири всю ніч провели у вагонах
08:27, 02 лютого 2015Світ
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У сніговій пастці опинився вночі пасажирський поїзд Twilight Express, який рухався з міста Саппоро на найпівнічнішому японському острові Хоккайдо в великий діловий центр Осака в центрі головного острова країни Хонсю.
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС.
На стику північних префектур Аоморі і Акіта шлях перед ним виявився завалений двометровими щільними кучугурами.
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В результаті 130 пасажирів експреса провели ніч у вагонах. Опалення там не відключалося, в ресторані поїзда виявилося достатньо продовольства і гарячих напоїв.
У понеділок шлях перед експресом вже практично розчищено. В останні дні на півночі Японії тривають сильні снігопади, в неділю там випало до 30 см опадів.
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