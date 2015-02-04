В Йорданії почалися масові заворушення після звістки про страту ісламістами пілота
03:19, 04 лютого 2015Світ
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У Йорданії після звістки про вбивство бойовиками Ісламської держави йорданського пілота Муаза аль-Касасбеха почалися масові заворушення
REUTERS
У селищі ель-Карак відео з записом спалення заручника в клітці викликало хвилю обурення. Протестуючі вийшли на вулиці і в інших містах, повідомляє Газета.Ru з посиланням на телеканал Skynews Arabia..
Так у місті Ей був спалений поліцейський відділок, а в місті ель-Мазар – кілька урядових установ.
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Раніше влада Йорданії заявила, що у відповідь на вбивство пілота стратить іракську терористку Саджиду ар-Рішаві, звільнення якої домагалися бойовики Ісламської держави.
Нагадаємо, відео страти пілота бойовиками Ісламської держави було опубліковано у вівторок, 3 лютого. За даними йорданської влади, заручник був страчений ще місяць тому.
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