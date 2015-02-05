Прокуратура Чечні вважає законними погрози Кадирова родичам повстанців

Про це повідомив член Ради з прав людини при президенті Росії Ігор Каляпін, який звернувся до правоохоронних органів із проханням проаналізувати слова Кадирова, передає Російська служба BBC.

Як сказано у відповіді відомства, яку отримав правозахисник, Кадиров не закликав ні до яких злочинів, а лише висловив думку про негативні наслідки, які можуть настати щодо родичів осіб, які беруть участь у незаконних військових формуваннях, якщо буде підтверджена інформація про їхню підтримку злочинної діяльності".

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"Тобто, виходить, ось це ось "Офіційно заявляю... сім'я бойовика буде негайно виселена, а будинок знесений разом із фундаментом" - це, за оцінкою прокурора, "думка про негативні наслідки, які можуть настати щодо родичів осіб?", - запитує Каляпін.

Голова "Комітету проти тортур" Ігор Каляпін 9 грудня звернувся у Генеральну прокуратуру і Слідчий комітет із проханням вжити заходів у зв'язку із заявами Кадирова і порушити справу про перевищення посадових повноважень.

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У відповідь Кадиров написав в Instagram: "Якийсь Каляпін став на захист бандитів та їхніх родичів. У Чечні захистом прав людини займаюся я".

Кадиров додав також, що підозрює правозахисника у пособництві тероризму: "У компетентних органів є інформація, що гроші західних спецслужб від Ахмада Умарова передала бандитам людина на прізвище Каляпін, - написав Кадиров в Instagram. - Треба перевірити, чи не про цього Каляпіна йде мова. А якщо підтвердиться, запитати з нього".

У ніч на 4 грудня у Грозний прорвалася група озброєних людей, які влаштували у центрі столиці Чечні бої зі співробітниками силових структур. Жертвами нападу на Грозний стали не менше 10 співробітників правоохоронних органів. Відповідальність за напад узяло на себе угрупування "Імарат Кавказ".

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Після нападу повстанців голова чеченської республіки Рамзан Кадиров сказав, що пройшли ті часи, коли батьки не відповідають за вчинки дітей. Наступного дня після слів Кадирова у Грозному згоріли декілька будинків, що, імовірно, належали родичам бойовиків, які брали участь у нападі на Грозний.

13 грудня у Грозному згорів офіс Комітету проти тортур. Правозахисники впевнені, що офіс підпалили.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кадиров на відкритті Будинку преси у Грозному назвав повстанців "послідками суспільства".