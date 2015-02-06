США мають намір відкрити на Кубі своє посольство

Такий намір американських дипломатів викликаний тим, що в квітні в Панамі почнеться Всеамериканський саміт, в ході якого президент США Барак Обама має намір зустрітися зі своїм кубинським колегою Раулем Кастро вперше з 2013 року, передає ZN.UA з посиланням на Reuters.

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Втім, кубинська влада з дозволом на відкриття представництва американського зовнішньополітичного відомства в Гавані поки не поспішає. Для повного відновлення дипломатичних відносин вона, серед іншого, вимагає від США повернення землі, на якій розташована військова база Гуантанамо.

Як відомо, в грудні 2014 року США і Куба через 50 років відновили дипломатичні відносини.