МЗС Куби: Переговори з США щодо відновлення дипломатичних відносин проходять успішно

22:48, 22 січня 2015
Суспільство
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За словами кубинського дипломата, в ході єдиної зустрічі неможливо охопити всі теми.

REUTERS

Куба та США обговорюють у Гавані практичні кроки з відновлення дипломатичних відносин, переговори відбуваються продуктивно, повідомив заступник керівника управління у справах США кубинського МЗС Густаво Мачін, передає РИА Новости.

Помічник держсекретаря США у справах Західної півкулі Роберта Якобсон знаходиться в столиці Куби, де йдуть переговори з урядом Куби про відновлення дипвідносин. Переговори стосуються технічного та матеріально-технічного забезпечення посольства, його персоналу та оформлення віз. У середу Якобсон зустрілася з персоналом Відділу інтересів США в Гавані і брала участь в "закритому" вечері з кубинськими колегами.

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"Обмін думками був продуктивний", - заявив кубинський дипломат, слова якого наводить сайт Cubadebate. "Ми обговорили питання щодо принципів, на яких мають бути відновлені наші дипломатичні відносини,... на яких будуть ґрунтуватися, і це визнають обидві сторони, на засадах міжнародного права і Віденської конвенції про дипломатичні та консульські відносини", - заявив Мачін.

За його словами, делегації обговорили, які необхідно зробити кроки для відновлення дипвідносин. "Без сумніву, ми будемо продовжувати обговорення для того, щоб досягти цієї мети", - додав Мачін.

За словами кубинського дипломата, в ході єдиної зустрічі неможливо охопити всі теми. Тим не менш, Мачін заявив, що зустріч проходить "у поважній і не напруженій обстановці". За підсумками переговорів очікується спільна заява для преси.

Президент США Барак Обама та кубинський лідер Рауль Кастро оголосили в грудні 2014 року про майбутнє зняття ряду обмежень у торгівлі, інвестиціях та поїздках, введених США проти Куби. Мови про скасування американського торгового ембарго проти Куби поки не йде, оскільки конгрес США виступає проти цього.

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