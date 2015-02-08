У Польщі стартувала президентська кампанія

Сьогодні, 8 лютого, перед виборцями виступив Януш Корвін-Мікке, лідер чергової вже партії KORWIN, правого спрямування, яка сформувалася два тижні тому. Його лозунги – це «свобода, власність, справедливість», передає Польське радіо.

Напередодні офіційно виступив кандидат найбільшої опозиційної партії, Право і справедливість, Анджей Дуда, який пообіцяв сучасне, відкрите президентсво, що відстоюватиме інтерес усіх поляків.

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У п’ятницю свого кандидата представила правляча партія, Громадянська платформа. Це – теперішній президент Польщі Броніслав Коморовський, який боротиметься за переобрання на посаду державного очільника.

Президентські вибори призначено на 10 травня. Кандидати повинні зареєструватися до 26 березня, а раніше мають зібрати 100 тисяч підписів на підтримку.