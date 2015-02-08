Кисельов розцінив заклик редактора The Economist до бойкоту каналу RT як "погрози на адресу колег"
Генеральний директор МІА ”Росія Сьогодні” (RT) – головний рупор Кремля - Дмитро Кісельов розцінив заклик редактора британського The Economist Едварда Лукаса бойкотувати журналістів міжнародної радіостанції Sputnik та телеканалу RT як ”погрози на адресу колег”.
Як передає РІА Новости, виступаючи на Мюнхенській конференції, Лукас звинуватив RT і Sputnik, який входить до складу ”Росії сьогодні”, у ”виробництві брехні”.
Зокрема, він заявив, що російських журналістів з цих ЗМІ ”потрібно виштовхнути на задвірки медійного простору, щоб до них більше не ставилися, як до справжніх журналістів і бачили в них лише диваків і пропагандистів”.
Також Лукас пообіцяв, що використає свій особистий вплив, щоб протидіяти кар`єрному зростанню журналістів, які співпрацювали з RT і Sputnik.
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У свою чергу Кісельов заявив, що очолюване ним міжнародне інформаційне агентство обурене заявами редактора британського журналу The Economist.
”Це прозвучало настільки дико - затикати комусь рота та обіцяти перетворити журналістів на ізгоїв. І все тому, що хтось дозволяє собі висловлювати погляди, які відрізняються від поглядів Лукаса”, - заявив Кісельов та зазначив, що редактор видання The Economist не вперше робить антиросійські заяви.