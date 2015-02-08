Кисельов розцінив заклик редактора The Economist до бойкоту каналу RT як "погрози на адресу колег"

Як передає РІА Новости, виступаючи на Мюнхенській конференції, Лукас звинуватив RT і Sputnik, який входить до складу ”Росії сьогодні”, у ”виробництві брехні”.

Зокрема, він заявив, що російських журналістів з цих ЗМІ ”потрібно виштовхнути на задвірки медійного простору, щоб до них більше не ставилися, як до справжніх журналістів і бачили в них лише диваків і пропагандистів”.

Також Лукас пообіцяв, що використає свій особистий вплив, щоб протидіяти кар`єрному зростанню журналістів, які співпрацювали з RT і Sputnik.

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У свою чергу Кісельов заявив, що очолюване ним міжнародне інформаційне агентство обурене заявами редактора британського журналу The Economist.

”Це прозвучало настільки дико - затикати комусь рота та обіцяти перетворити журналістів на ізгоїв. І все тому, що хтось дозволяє собі висловлювати погляди, які відрізняються від поглядів Лукаса”, - заявив Кісельов та зазначив, що редактор видання The Economist не вперше робить антиросійські заяви.