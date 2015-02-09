Якщо Путін буде застосовувати авіацію на Донбасі, то реакція США буде швидкою - Гербст

Якщо Росія почне застосовувати авіацію, то відповідь Сполучених Штатів буде швидкою.

Про це в прямому ефірі програми ТСН.Тиждень сказав колишній посол США в Україні і один з тих, хто закликав президента Обаму все-таки допомогти Україні зброєю, Джон Гербст.

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"Звичайно, всі побоюються цієї ситуації, що війна в Україні стає все більш відкритою. Тобто ця агресія вже стає неприкритою. І зараз вже стає чіткіше зрозуміло, що робить Москва. Є ризик, що Москва може застосувати повітряні сили. Але в принципі тут чітко простежується рука Кремля. Ми бачимо, що Росія веде таку війну. Наш звіт (президенту Обамі про ситуацію в Україні) не рекомендує застосування протиповітряних засобів, оскільки це призведе до ще більшої ескалації. Але ми про це говоримо в будь-якому випадку. І я думаю, що якщо Путін буде застосовувати повітряні війська, то тоді реакція Америки буде швидкою", - запевнив колишній посол США в Україні.