Путін поклав провину за конфлікт в Україні на США

Таку заяву зробив Володимир Путін в інтерв'ю єгипетській газеті "Аль-Ахрам", передає Бі-бі-сі.

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"Українська криза виникла не з вини Росії. Вона стала наслідком спроб США і їх західних союзників, які вважали себе "переможцями" в "холодній війні" - нав'язувати всюди свою волю", - сказав він.

"Ми бачили, як натовська інфраструктура все ближче переміщається до російських кордонів, як ігноруються інтереси Росії", - заявив президент.

Крім того, на його думку, в рамках програми ЄС Східне партнерство були зроблені спроби "відірвати" низку держав колишнього Радянського союзу від Росії, поставити їх перед штучним вибором "з Росією чи з Європою".

"Ми неодноразово попереджали США і їхніх західних партнерів про згубні наслідки втручання у внутрішні справи України, але до нашої думки не прислухалися", - заявив Володимир Путін.

Як повідомляв УНІАН, РФ ігнорує виконання мінських домовленостей, продовжуючи поставляти проросійським бойовикам на Донбасі зброю і військову техніку, а також відмовляється «закрити» російсько-український кордон. Крім того, РФ відмовляється виводити свої війська з окупованих частин Донецької і Луганської областей.