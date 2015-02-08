Путін заявив, що до зустрічі з Меркель, Олландом і Порошенком необхідно узгодити "низку позицій"

Президент РФ Володимир Путін заявляє, що лідери країн «нормандської четвірки» (України, Німеччини, Франції й РФ) домовилися провести зустріч у Мінську 11 лютого, «якщо до цього часу вдасться узгодити низку позицій».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Путін сказав на зустрічі в Сочі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

«Хотів би поінформувати вас про те, що тільки що я закінчив розмову з колегами з Києва, Берліна і Парижа в так званому «нормандському форматі». Ми домовилися про те, що постараємося організувати зустріч у такому ж форматі між главами держав і урядів у Мінську, будемо орієнтуватися на середу, якщо до цього часу вдасться узгодити низку позицій, які ми останнім часом інтенсивно обговорювали», - сказав Путін.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в прес-службі президента України повідомили, що під час сьогоднішньої телефонної конференції в «нормандському форматі» президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін домовилися провести зустріч у середу, 11 лютого, в Мінську.

Також, за даними прес-служби, вони домовилися про проведення експертних консультацій у Берліні представників МЗС у понеділок, 9 лютого, і зустрічі Тристоронньої контактної групи у вівторок, 10 лютого, за участю підписантів Мінських домовленостей.