У Римі може з'явитися Квартал червоних ліхтарів

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Local.

Перша спеціально відведена для путан зона повинна з'явитися в квітні. За словами представників муніципалітету, якщо експеримент вдасться, в Римі відкриють ще три таких місця.

Таким чином, влада, за інформацією видання, планує захистити інших жителів міста від незапланованих зустрічей з повіями. Зараз нічні метелики займають понад 20 вулиць Риму.

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Повіям, які продовжать працювати за межами відведених для цього вулиць, доведеться платити штраф у розмірі 500 євро. За інформацією NBC News, за 550 євро в цьому випадку будуть змушені віддавати і клієнти.

В Італії, де легалізована проституція, в даний час працюють від 70 до 100 тисяч повій. Їх послугами регулярно користуються 2,5 мільйона чоловіків, які проживають в країні.