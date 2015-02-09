Захід може прийняти рішення про надання Україні озброєння - міністр оборони Польщі

Про це сказав міністр оборони Польщі Томаш Сємоняк в інтерв`ю британському Financial Times.

”Росія повинна враховувати, що США чи Захід загалом можуть ухвалити рішення дати озброєння Україні, та це карта, яку має в руках Захід, котра може бути використана у майбутньому, якщо не сьогодні”, - сказав він.

”Польська позиція полягає у тому, що ми не повинні говорити, що ніколи не використаємо цю карту”, - наголосив міністр.

Він відзначив, що польська влада підтримає позицію США, яка є стратегічним союзником Польщі, та відзначив, що польська влада ”не боїться” співпраці з Україною у військовій сфері.

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Як повідомляв УНІАН, на тлі зафіксованого на початку цього року наступу проросійських бойовиків на Донбасі на Заході активізувалися дискусії на тему озброєння західними державами українському армії для боротьби з агресією Росії.

Раніше Польща неодноразово заявляла, що готова продавати зброю для України, відзначаючи, що не існує жодного міжнародного документу, котрий би забороняв таку співпрацю.

7 лютого у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки (MSC) президент України Петро Порошенко заявив, що Україна має право на отримання оборонного озброєння нелетального характеру для захисту територіальної цілісності. Він нагадав, що 20 років тому Україна відмовилася від ядерного потенціалу в обмін на гарантії. ”І сьогодні, я вважаю, ми маємо право на отримання оборонного озброєння нелетального характеру для захисту територіальної цілісності”, - підкреслив Порошенко.