В ЄС за умови провалу переговорів у Мінську можуть почати готувати нові санкції проти РФ - ЗМІ

У Європейському Союзі за умови провалу мирних переговорів в Мінську щодо Донбасу за участі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії можуть розпочати готувати нові економічні санкції проти Росії.



Про це повідомляє брюссельське інтернет-видання EUObserver. Зокрема зазначається, що одне високопоставлене джерело з інституцій Євросоюзу повідомило, що ”якщо в середу мирний саміт в Мінську зазнає невдачі, лідери ЄС ймовірно, на їхній зустрічі в четвер дадуть завдання інституціям ЄС докладно розробити нові економічні санкції”, - зазначає видання. Читайте такожПрем'єр Фінляндії: Якщо домовитися у Мінську не вдасться, у ЄС залишиться тільки один засіб - санкції Також нагадується, що президент України Петро Порошенко повинен відвідати Брюссель 12 лютого.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter