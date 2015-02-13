Олланд: умови для передачі "Містралів" не виконано

Про це заявив президент Франції Франсуа Олланд, передає Бі-бі-сі. За його словами, якщо мінські домовленості не будуть виконані, щодо Росії можуть бути введені нові санкції.

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На початку січня міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Росія отримає вертольотоносці класу "Містраль" тільки за умови встановлення миру в Україні.

Контракт на поставку двох вертольотоносців "Містраль" був укладений між французькою компанією DCNS і "Рособоронекспортом" в 2011 році. Планувалося, що перший корабель надійде на озброєння російського флоту в 2014 році.

У листопаді президент Франції Франсуа Олланд призупинив процес передачі вертольотоносця "до подальшого повідомлення".