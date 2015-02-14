Помилка в мінському договорі доводить участь Росії в українському конфлікті - фінські політологи

Про це заявляють співробітники Інституту зовнішньої політики Фінляндії, які досліджували текст договору, повідомляє фінське видання Yle.

Політологи помітили, що в пункті, в якому прописано, що важке озброєння має бути відведено від кордонів фронту, докладно перелічуються всі види озброєнь. Серед них згадується реактивна система залпового вогню "Торнадо-С".

За словами дослідників інституту, подібних комплексів озброєнь немає в жодної іншої країни, крім Росії. РСЗВ "Торнадо-С" надійшли на озброєння у 2012 році, і їх не продавали за кордон.

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"Якщо в конфлікті застосовуються "Торнадо-С", то вони могли поступити тільки з Росії", - повідомляють співробітники Інституту зовнішньої політики Фінляндії.

Політологи вважають, що ця ракетна система могла з'явитися у тексті угоди випадково. Однак як Росія, так і донбаські сепаратисти схвалили цей текст.