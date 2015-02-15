У Данії невідомі відкрили вогонь у синагозі: троє поранених

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

Правоохоронці не можуть сказати, чи пов'язаний цей інцидент зі стріляниною біля копенгагенського кафе.

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Місцеві ЗМІ також повідомили, що найближча до синагоги станція метро Норрепорт була евакуйована.

У суботу, 14 лютого, у Копенгагені невідомий обстріляв кафе, де зібралися учасники дискусії, присвяченій питанням свободи слова, організованій Ларсом Вілксом, який у 2007 році створив карикатури на пророка Мухамеда.