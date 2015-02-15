Нетаньяху закликав європейських євреїв виїхати до Ізраїлю

Таку заяву зробив ізраїльський прем’єр-міністр Беньямін Нетаньяху під час засідання уряду, повідомляє DW.DE.

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Цей заклик пролунав після суботніх терактів у Копенгагені, де під час стрілянини біля синагоги було вбито одного єврея. За словами Беньяміна Нетаньяху, на європейській землі "євреїв вбивали лише за те, що вони були євреями". Окрім того, він також припустив, що хвиля терору може продовжитися. Як зазначив Беньямін Нетаньяху, "євреї заслуговують на безпеку у кожній країні, але ми кажемо нашим братам та сестрам: Ізраїль - ваш дім", - сказав він.

Глава уряду Ізраїлю не вперше звертається з такою заявою до європейських євреїв. Після серії терактів у Парижі, що сталася у січні цього року, і внаслідок якої загинули четверо євреїв, він відреагував подібним закликом.