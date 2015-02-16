У ПАРЄ закликають створити "зелений коридор" для евакуації 5 тисяч цивільних з Дебальцевого

Доповідачка ПАРЄ з Чехії, яка прибула до України, констатує, що, попри нещодавнє оголошення припинення вогню, вогонь у районі Дебальцевого не припиняється, повідомляє Українська правда із посиланням сайт Парламентської асамблеї Ради Європи.

Тому вона закликає негайно створити "зелений коридор" для евакуації близько 5 тисяч цивільних осіб, зокрема жінок, дітей та осіб із обмеженими можливостями.

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Зелєнкова планує обговорити можливість створення "зеленого коридору" на зустрічах із президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком та спікером Верховної Ради Володимиром Гройсманом.

Як відомо, з 00:00 неділі, 15 лютого, українські військові-учасники АТО припинили вогонь на Донбасі відповідно до мінських домовленостей лідерів України, Росії, Франції та Німеччини від 12 лютого.

Однак бойовики, яких підтримує Росія, продовжують атакувати – найнеспокійніше в районі Дебальцевого, яке бойовики намагаються захопити, як і частину Донецької та Луганської областей.