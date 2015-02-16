Переговори Греції та Єврогрупи щодо фіндопомоги завершилися нічим

Афіни відмовилися продовжити нинішню програму порятунку, повідомляє Українська правда з посиланням на Financial Times.

Це вдруге за п'ять днів переговори між новим урядом Греції, який виступає проти заходів жорсткої економії, і кредиторами зазнають невдачі.

Як відзначив глава Єврогрупи Йерун Дейсселблум, часу для запиту Греції на продовження нинішньої програми допомоги залишилося зовсім мало.

"Ми можемо використати цей тиждень, але не більше того", - сказав він.

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"Серед єврогрупи поширена думка, що наступний крок повинен виходити від грецької власти", - додав Дейсселблум.

Водночас, в Афінах називають вимоги продовжити програму допомоги "абсурдними" та "неприйнятними".

Як повідомлялося раніше, міністри фінансів єврозони можуть провести ще одну зустріч по Греції у п'ятницю.