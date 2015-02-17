Міноборони Німеччини розробляє нову стратегію щодо Росії

Про це заявила міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн, передає DW.DE. Вона оголосила про початок розробки нової стратегії країни у сфері безпеки, в якій будуть по-новому витлумачені відносини з Росією. "Дії Росії стосовно України докорінно змінюють архітектуру безпеки в Європі", - заявила глава оборонного відомства, виступаючи на конференції в Берліні, присвяченій підготовці нової "Білої книги" німецького уряду у сфері політики безпеки.

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Конфлікт в Україні та його наслідки мають при цьому відігравати важливу роль, зазначила Урсула фон дер Ляєн. Німеччина повинна знайти адекватну відповідь на політику президента Росії Володимира Путіна і при цьому не мати ілюзій, вважає міністерка. "Нова політика Кремля почалаcя задовго до української кризи, і нам ще довго, дуже довго доведеться займатися цією проблемою", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

За словами очільниці міноборони Німеччини, ідеться про те, як Заходу реагувати на виклик Росії, яка прагне підмінити узгоджені на міжнародному рівні правила і правові норми домінуванням та створенням зон впливу. "При цьому варто враховувати й те, яким чином ми коли-небудь знову будемо шукати шляхи до надійних добросусідських відносин із Росією", - підкреслила голова німецького оборонного відомства.

Актуальна "Біла книга" з питань політики безпеки Німеччини була видана у 2006 році. У ній Росія названа "пріоритетним партнером", із яким слід розвивати тісне співробітництво в рамках Євросоюзу та НАТО. Експерти вважають, що у новій "Білій книзі" Німеччини такого формулювання не буде.

Урсула Фон дер Ляєн підкреслила, що Німеччина готова брати на себе більшу відповідальність у світі, і додала, що при цьому Берлін не перебільшує, але й не применшує свого значення.