Болгарія розмістить на своїй території американські літаки

Болгарія розмістить на своїй території літаки ВПС США. Американська військова авіація забезпечуватиме безпеку під час саміту НАТО, який пройде в столиці сусідньої Румунії 2-4 квітня ц.р., передає Associated Press.

Уряд Болгарії заявив, що з 31 березня по 6 квітня на території країни розмістяться 18 американських винищувачів і 500 осіб персоналу.