Болгарія розмістить на своїй території американські літаки
22:36, 21 березня 2008Світ
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Авіація прикриє саміт НАТО з повітря
Болгарія розмістить на своїй території літаки ВПС США. Американська військова авіація забезпечуватиме безпеку під час саміту НАТО, який пройде в столиці сусідньої Румунії 2-4 квітня ц.р., передає Associated Press.
Уряд Болгарії заявив, що з 31 березня по 6 квітня на території країни розмістяться 18 американських винищувачів і 500 осіб персоналу.
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