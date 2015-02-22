У США дві тисячі ув'язнених влаштували заворушення у в'язниці

Про це в неділю, 22 лютого, повідомляє Lenta.ru за інформацією Reuters.

Правоохоронним органам спільно з співробітниками в'язниці практично вдалося взяти ситуацію під контроль. Постраждалих в ході заворушень немає.

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Конфлікт між тюремниками й ув'язненими, основна маса яких нелегально прибули в США з Мексики, почався вранці у п'ятницю, 20 лютого. Протестувальники зібралися в прогулянковому дворі і спалили кілька наметів, які служили в якості тюремного житла.

Охороні довелося використовувати сльозогінний газ, щоб припинити безлади. Нікому із злочинців при цьому не вдалося втекти.

Як передає Associated Press, майже 2,8 тисячі ув'язнених в'язниці будуть переведені в інші виправні установи.

Наголошується, що ув'язнені скаржилися на те, що їм відмовляли в госпіталізації, не надавали необхідних ліків, а також довго, іноді більше тижня, не надавали професійної медичної допомоги.