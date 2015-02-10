Тюремники заперечують, що "Топаз" оголосив голодування

У Державній пенітенціарній службі заявляють, що інформація про оголошення голодування у Харківському слідчому ізоляторі активістом антимайдану Ігнатом Кромським, відомим на прізвисько «Топаз», не відповідає дійсності.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила головний спеціаліст зі зв’язків зі ЗМІ та громадськістю Управління ДПтСУ в Харківській області Ольга Кузнецова.

«Інформація, заявлена адвокатами, не відповідає дійсності. Ніяких письмових заяв про оголошення голодування не надходило», - сказала вона.

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Кузнецова наголосила, що від Кромського також не надходило ніяких заяв із скаргами на умови утримання та нібито поганий стан камери в слідчому ізоляторі, де він утримується.

Кузнецова підкреслила, що минулого тижня Кромськой отримав дві продуктові посилки від рідних.

Як повідомляв УНІАН, раніше адвокат Кромського Олександр Шадрін заявив, що його підзахисний 30 січня оголосив голодування з вимогою припинити «нелюдське ставлення до нього».

Довідка УНІАН. Кромськой, відомий під прізвиськом «Топаз», був затриманий в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом захоплення 1 березня 2014 року будівлі Харківської ОДА.

Він підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 294 (участь у масових безладах, що супроводжувалися погромами, підпалами та знищенням майна), ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) Кримінального кодексу України.