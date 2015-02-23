Бойовики ІД підірвали бібліотеку в Мосулі, знищивши 10 тисяч книг

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на інтернет-портал «Елаф».

За словами директора бібліотеки, в результаті вибуху триповерхову будівлю охопив вогонь. У дворі бібліотеки ісламісти влаштували багаття з книг і рукописів, які були культурною спадщиною Іраку. Серед знищених видань - рідкісні екземпляри з культури, філософії та історії. Бойовики ІД виправдали свої дії тим, що книги і манускрипти нібито розпалювали інакомислення.

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У свою чергу, член ради провінції Анбар Адаль аль-Фахдауі повідомив, що в останні тижні радикали зруйнували ще кілька бібліотек, знищивши понад 100 тисяч книг, які зберігалися у них.

Нагадаємо, «Ісламська держава» - терористична організація, що діє переважно на території Сирії та Іраку фактично з 2013 року.