У Канаді знайшли загадковий бункер з тунелем
07:15, 24 лютого 2015Світ
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Поліція Торонто виявила поряд з одним зі спортивних майданчиків, де влітку 2015 року пройдуть Панамериканські ігри, секретний бункер з підземним ходом.
Довжина тунелю становить приблизно 7 метрів / lenta-ua.net
Приміщення обладнане генератором, що виробляє електроенергію. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
За словами представника поліції, довжина тунелю становить приблизно 7 метрів, а висота бункера від підлоги до стелі така, що доросла людина може стояти там у повний зріст.
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Підземне сховище розташоване недалеко від тенісного стадіону на території Йоркського університету на півночі Торонто.
Призначення бункера поки не встановлено. У поліції вважають неспроможною версію про те, що він використовувався наркоторговцями.
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