У Канаді знайшли загадковий бункер з тунелем

Приміщення обладнане генератором, що виробляє електроенергію. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

За словами представника поліції, довжина тунелю становить приблизно 7 метрів, а висота бункера від підлоги до стелі така, що доросла людина може стояти там у повний зріст.

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Підземне сховище розташоване недалеко від тенісного стадіону на території Йоркського університету на півночі Торонто.

Призначення бункера поки не встановлено. У поліції вважають неспроможною версію про те, що він використовувався наркоторговцями.