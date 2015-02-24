Литва нарікає на слабку реакцію країн Заходу на конфлікт в Україні

Ця заява пролунала перед зустріччю у "нормандському форматі", яка має відбутися сьогодні в Парижі, передає DW.DE.

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Лінас Лінкявічус нарікає на "слабкі" реакції Заходу на загострення українського конфлікту. Попри угоду про припинення вогню і застосування санкцій як засобу тиску, немає жодних ознак завершення кризи, заявив глава зовнішньополітичного відомства Литви у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. "Ситуація майже зовсім не змінилася", - зазначив він.

На думку Лінаса Лінкявічуса, реакції Заходу на порушення режиму припинення вогню на Донбасі виявилися занадто "слабкими".

Міністр закордонних справ Литви, котра є непостійним членом Ради Безпеки ООН, тобто не має права вето на її рішення, закидає Росії зневагу до останньої паузи у бойових діях, а також застерігає від розширення конфлікту. "Сьогодні йдеться ще не про нас, але завтра може йтися і про нас, якщо ми не розпізнаємо, що нині відбувається", - сказав Лінас Лінкявічус. Він також додав, що є побоювання, що "це не припиниться".

Нагажаємо, сьогодні у Парижі очікується чергова зустріч у "нормандському форматі", на якій міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії обговорюватимуть ситуацію в Україні.