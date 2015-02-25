Литва вирішила викривати кремлівську пропаганду по телевізору

У відповідь на зростаючий інформаційний тисккремлівської пропаганди в ЗМІ литовська національна мовна телерадіокомпанія LRT збирається випускати нові програми для російськомовного населення, а восени планується запустити програму, яка буде викривати джерела пропаганди та принципи їх дії.

Про це повідомляє видання Delfi.

За словами голови Ради LRT Жигінтаса Пячюліса, зараз завершується розробка умов для програм, які планується запустити з осені.

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"В цьому описі є щось схоже - мова йде про програму, яка буде викривати пропаганду ворожих держав. Але чи запропонують незалежні виробники, які будуть брати участь у цьому конкурсі, таку програму і чи буде її рівень належним - це питання конкурсу та його комісії. Якщо програму подібного типу запропоновано не буде (...), не виключається можливість, що адміністрація LRT буде шукати тоді й інші резерви, інші шляхи", - сказав Пячюліс BNS.

Хоча формат програми та інші деталі, за його словами, на засіданні не обговорювалися, мова тим не менш йшла про те, що у програмі можна було б показувати з коментарями уривки конкретних пропагандистських програм.