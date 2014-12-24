Орбан: США намагаються втягнути Угорщину у конфлікт навколо України

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. "Між США і Росією встановлюються відносини як у часи "холодної війни". Ми не хочемо брати в цьому участь ", - заявив він в інтерв’ю угорському телеканалу, передає DW.DE з посиланням на Reuters.

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Віктор Орбан переконаний, що США намагаються втягнути його країну у конфлікт, який для неї може погано закінчитися. "Нам слід залишатися осторонь ", - сказав угорський прем’єр і не уточнив, кого саме він має на увазі: ЄС чи Угорщину.

Як нагадує Reuters, у жовтні через корупцію кількох угорських державних діячів було внесено до "чорного списку " осіб, яким заборонений в’їзд до США. Нині конфлікт між угорським урядом та США ще далекий від розв’язання. Віктор Орбан переконаний, що звинувачуючи угорських чиновників у корупції, Вашингтон намагається розширити сферу впливу у Європі.

Крім того, країни Заходу, зокрема, ті, що входять до НАТО, з тривогою стежать за розвитком відносин між Угорщиною та Росією. Уряд Віктора Орбана, наприклад, розраховує на фінансову та технічну підтримку Москви у будівництві двох атомних реакторів.