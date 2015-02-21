Меркель і Папа Римський обговорили конфлікт на Донбасі

На зустрічі, яка тривала близько 45 хвилин, Меркель і Франциск І торкнулися й ситуації в Україні. За повідомленням Ватикану, у розмові йшлося про зобов'язання "знайти мирне розв'язання конфлікту в Україні", повідомляє DW із посиланням на інформагентство dpa.

"Звісно, я рада, що ті проблеми, яким ми приділяємо основну увагу, охоплюють питання, які є важливими для Папи Римського та католицької церкви", - зазначила Меркель за результатами зустрічі.

З огляду на намагання понтифіка посприяти врегулюванню ситуації в Україні, Меркель додала, що він надихнув її діяти "рішуче і впевнено".

Читайте такожМеркель і Олланд пригрозили Росії новими санкціямиПапа Римський уже неодноразово закликав до відновлення миру в Україні. На початку лютого Франциск І під час загальної аудієнції у Ватикані також закликав покласти край бойовим діям на сході України і відновити діалог між сторонами конфлікту. Тоді понтифік назвав "скандалом" той факт, що на Донбасі один проти одного воюють християни.