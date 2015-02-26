Ісламісти знищили колекцію стародавніх статуй в Іраку (відео)

Бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" зруйнували на півночі Іраку колекцію статуй і скульптур, вік яких перевищує кілька тисяч років. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на агентство Рейтер.

В інтернеті було розміщено відео, на якому показано, як бойовики руйнують пам'ятники кувалдою і дрилем. Деякі з них відносяться до VII століття до нашої ери (ассірійської епохи). Як пояснив в ролику один із ісламістів, статуї та скульптури сприяють ідолопоклонництву.

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"Пророк наказав нам позбуватися від статуй і реліквій, його послідовники робили те ж саме, коли завойовували країни", - заявив один із бойовиків.

Колишній співробітник музею Мосула, захопленого ісламістами, розповів, що експонати, ймовірно, належали цьому музею. За словами іракського археолога Ламії аль-Гайлані (Lamia al-Gailani), шкоду, завдану джихадистами, можна порівняти з наслідками підриву статуй Будди талібами в 2001 році. "Це не тільки спадщина Іраку, це спадщина всього світу. Вони безцінні, унікальні", - сказала вона.

Нагадаємо, 23 лютого повідомлялося, що бойовики ІД знищили центральну бібліотеку іракського міста Мосул.

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Терористичне угрупування "Ісламська держава" розпочала наступ у червні 2014 року і захопила значні ділянки території Сирії та Іраку. З серпня США на чолі міжнародної коаліції проводять операцію проти ІД в Іраку. А з середини вересня США і їх союзники також обстрілюють позиції ісламістів в Сирії.