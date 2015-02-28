Тисячі москвичів з самого ранку продовжують нести квіти до місця вбивства Нємцова (фоторепортаж)

Тисячі москвичів продовжують нести квіти до місця вбивства російського опозиціонера Бориса Нємцова на Великому Москворецькому мосту біля стін Кремля.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, люди йдуть з квітами і лампадками з самого ранку. На мосту постійно перебуває кілька сотень людей. Москвичів із квітами, які прямують до місця розстрілу Нємцова, можна побачити біля всіх довколишніх станцій метро.

Поліція посилила заходи безпеки на місці трагедії - правоохоронці додивляються всіх громадян перед підходом до місця трагедії.

Багато людей прийшли з прикріпленими до одягу білими стрічками як символу російського протестного руху і стрічками в кольорах українського прапора.

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Як відзначила в інтерв`ю УНІАН москвичка Інна, вбивство Нємцова - велика трагедія для Росії.

”Це політичне вбивство - страшна відповідь за його незалежну політику і критику президента РФ”, - сказала вона.

Більшість учасників жалобної акції винять владу РФ, яка впродовж багатьох років ”лінчувала незгодних із режимом”.

Як повідомляв УНІАН, відомий російський опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений у центрі Москви в ніч з 27 на 28 лютого.

У Нємцова вистрілили кілька разів у спину з проїжджаючого автомобіля. Від одержаних ран він помер на місці.